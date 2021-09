Una marea colorata. I Fridays For Future hanno invaso le strade del centro di Torino per il primo sciopero nazionale dopo la pandemia. In migliaia hanno partecipato al corteo: “Lo avevamo promesso e siamo tornati”, spiega un portavoce. “Avevamo fatto presidi, manifestazioni statiche ma sono passati due anni dall’ultimo corteo”, dice ancora mentre in sottofondo si sentono cori e urla. “Questo – continua ancora – è un anno cruciale. L’anno delle scelte, l’anno della Cop26 sul clima, delle elezioni amministrative, della gestione post pandemia. Quindi essere in piazza è più importante che mai”.