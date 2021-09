È già qualche giorno che Katia Ricciarelli, tra i 22 concorrenti del Grande Fratello Vip 6, si arrabbia con gli altri coinquilini della Casa. Ora, stando a quanto riportato dal Mattino, è nata una nuova lite. “Mi sono sentita trascurata, per questo sono andata via”, ha raccontato lei a Jo Squillo, Carmen Russo e Tommaso Eletti in riferimento al fatto che i compagni non le avessero spiegato le regole del gioco Lupus in Fabula, cui tutti (o quasi) stavano partecipando. La Soprano poi ha spiegato: “Volevate la guerra? La guerra l’avete avuta adesso, bene. Questo gioco idiota ha scatenato tutto. Ma perché nessuno si è preso la briga di spiegarmelo? Chi ve l’ha detto che non volevo giocare con voi? Non è vero. Ormai non torno, no, mi è passata la voglia“.

E ancora: “Se devo uscire, esco volentieri a questo punto. Tanto se devo stare con questa gente che un giorno fa una faccia e quello dopo un’altra”. In seguito: “Io penso che siete stati dei grandi maleducati. Io avevo anche chiesto le regole del gioco, perché non le avevo comprese”. Nonostante i compagni abbiano provato a rincuorarla, Ricciarelli non ha indietreggiato di un passo: “È molto grave, io mi conosco. Mi volete far passare da deficiente”. “Non eri soltanto tu.. anche altre ragazze non c’erano”, ha detto Jo Squillo. Mentre Tommaso ha dichiarato: “Ma non è grave.. dai, giochiamo. Infatti io ho detto: ‘Non giochiamo più finché non siamo tutti quanti”. “No, basta. Finiamola qui. Se me lo chiederanno, lo spiegherò in puntata”, ha concluso l’ex moglie di Pippo Baudo.