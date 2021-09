Sono ore di apprensione per le condizioni di salute di Tom Felton, l’attore celebre per aver impersonato Draco Malfoy nella saga cinematografica di Harry Potter. Il 34enne si è improvvisamente accasciato al suolo a causa di un malore mentre stava partecipando al “Celebrity Match” della Ryder Cup di golf in Wisconsin, sport di cui è grande appassionato. Subito è stato soccorso e trasportato in ospedale d’urgenza, mentre tra i presenti si era scatenato il panico: non si conoscono le cause del malore né come stia ora l’attore dal momento che il suo staff sta mantenendo il massimo riservo sulle sue condizioni di salute.