Sono giorni che Giulia De Lellis fa preoccupare i fan. Il motivo? Le sue condizioni di salute. Non si sa bene cosa abbia, l’influencer da 5 milioni di follower un po’ ne parla e un po’ invece sceglie la via della riservatezza. Tuttavia, in alcune recenti Instagram stories, la giovane ha pubblicato uno scatto in sala d’attesa e la scritta: “Mentre aspetto… penso… Eh che oggi ho ricevuto una notizia che mi ha tanto buttata giù. Io sto bene, il peggio è passato e sto scartando piano piano altre opzioni negative per rimettermi in sesto come si deve! Tranquilli…”.

Cosa le starà accadendo? Non si sa molto di più. Poco dopo infatti Giulia ha pubblicato altre stories, che però sono ancora più enigmatiche: “Teniamo a mente che la vita è veramente così preziosa ed imprevedibile, ok?“. E ancora: “Oggi una delle donne più forti, ma che probabilmente di così forte raramente incontrerò mai mi ha detto che Dio le brutte persone non se le prende mai… e ca..o ha proprio ragione”. E ancora: “Siamo grati alla vita, un po’ di più!”.

Difficile capire di cosa si tratti. Ieri 23 settembre, infatti, ha pubblicato altri scatti con lunghe didascalie. “Ho fatto per la prima volta un peeling con la dermatologa e stiamo facendo il quadro completo di tutta la mia situazione”, ha esordito. Poi: “Abbiamo individuato una strada da percorrere dopo il fallimento di altre con tutte le analisi alla mano.. Con i controlli dell’acne generali, ho scoperto altre problematiche di cui non ero a conoscenza.. inizierò un antibiotico non fotosensibile così da poter continuare anche il laser che intanto lavorerà in parallelo anche con le cicatrici e texture della pelle in generale! Spero funzioni..”.

Infine ha concluso: “Individuata la terapia dell’acne ora sta solo a me. Devo lavorare su me stessa per poterla metabolizzare e poi iniziare. Faccio così fatica a prendere farmaci che non ne avete idea. Ho un limite mentale che non riesco ad abbattere.. spero di riuscirci. Intanto prendo un caffè”, queste le parole dell’ex volto noto di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip.