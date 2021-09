Gli ospiti-detective della puntata de I Soliti Ignoti andata in onda ieri 22 settembre sono stati Gigi e Ross. I comici hanno giocato per devolvere il montepremi a Terres des Hommes, la Onlus per la protezione dei diritti dei minori. I due avevano accumulato un bottino incredibile: ben 205mila euro. Tuttavia, poi, è accaduto qualcosa di inaspettato. Di fronte all’ignoto numero 5, la coppia ha chiesto l’indizio. “Ho sorpreso tutti fidanzandomi, ero una single incallita. Alcuni li vedo abitualmente. Ogni volta che faccio un viaggio, metto un adesivo sul mappamondo”, ha detto la signora.

Il secondo indizio era quello da prendere in considerazione ma i due comici napoletani si sono fermati invece a riflettere sull’ultimo. Per questo hanno dichiarato: “Recupera mobili antichi”. La risposta corretta era invece: “Fa barba e capelli”. Neanche a dirlo, sul web si sono scatenati i commenti dei fan del programma condotto da Amadeus: “Ma com’è possibile? Era evidente..”, hanno scritto in molti. E non è andata meglio dopo, con il gioco del parente misterioso. Gigi e Ross, infatti, non lo hanno riconosciuto. “Purtroppo è andata così..“, ha concluso il conduttore.