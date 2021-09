Atti osceni in luogo pubblico. Questa l’ipotesi di reato, perseguibile d’ufficio se consumato in luogo accessibili ai minori, per i professionisti dell’hard che hanno usato come set Mondovì (Cuneo), girando un film porno nel cuore della notte. Nel trailer che era stato postato su Pornhub e poi rimosso, si vede molto bene la cittadina, con la Chiesa della Missione, i Giardini del Belvedere. La polizia sta valutando il filmato per individuare gli autori. Intanto in città in molti sono offesi e sconvolti, soprattutto per le immagini girate davanti alla Chiesa della Missione.