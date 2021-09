“Notte terribile, Vittoria è stata male“, così Chiara Ferragni su Instagram nella giornata di ieri 22 settembre. Sembra infatti che l’imprenditrice digitale (seguita da ben 24,9 milioni di persone su Instagram) non abbia chiuso occhio per accudire la piccola Vittoria. E non solo lei, ma anche il resto della famiglia non è riuscito a dormire. Il motivo? “Indolenzita per la dentizione“. Insomma, i primi dentini con relativi doloretti. Insomma, tutto nella norma per chi ha un neonato. Vittoria sembra stare meglio e Chiara se la gode tra passeggiate e coccole: “Questa meravigliosa bimba compie 6 mesi oggi (23 settembre, ndr)”, ha scritto poche ore fa sui social la moglie di Fedez.

