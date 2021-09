Il più grande matematico al mondo crede in un’ “entità creatrice”. A confessare la propria fede in un Dio è Terence Tao, il 46enne professore di matematica con un quoziente intellettivo di 230, ovvero più del 160 di Einstein. “Un’entità creatrice penso ci sia stata, però poi non ha avuto parte attiva nell’evoluzione”, ha spiegato uno dei geni più riconosciuti oggi nel mondo delle scienze matematiche in un’intervista al Corriere della Sera.

Il professore ha poi voluto puntualizzare anche il suo pensiero sugli alieni: “Un’eventuale razza extraterrestre non comunicherebbe a parole, ma con numeri e matrici”. Tao si è poi aperto in confidenza con l’intervistatore raccontando che non sa né recitare né cantare e che fatica a leggere discorsi che gli sono stati preparati per occasioni particolari. Infine anche il più grande genio contemporaneo dei numeri è stato bocciato: “Ho fallito un paio di esami. Uno era di fisica: tutto bene per la parte di matematica, poi mi hanno chiesto nozioni storiche e io non le avevo studiate perché secondo me non c’entravano nulla“.