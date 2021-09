Attimi di apprensione nello studio di Pomeriggio Cinque. Il motivo? Una notizia definita dalla stessa Barbara D’Urso “agghiacciante”, arrivata in diretta durante la puntata di ieri martedì 21 settembre. Verso la fine della trasmissione, mentre la conduttrice e gli ospiti stavano dibattendo sul Green Pass, gli autori l’hanno interrotta per un collegamento lampo con la sua inviata Giorgia Scaccia. La giornalista ha subito spiegato: “Sì Barbara, è appena arrivata la notizia… ti dico che è una cosa molto molto delicata”, ha esordito.

Poi ha spiegato: “Allora, la Procura di Prato ha indagato Don Francesco (sacerdote arrestato una settimana fa con l’accusa di droga e appropriazione indebita, ndr) anche per tentate lesioni gravissime. Questo perché è sieropositivo. Secondo gli inquirenti egli ha taciuto questa notizia, come riferito dai partecipanti alle feste. In media hanno partecipato molte persone, informate dagli inquirenti”.

E ancora: “Questa mattina c’è stata una perquisizione a casa del compagno di Don Francesco che ovviamente si sottoporrà al test. Secondo gli inquirenti già due sarebbe risultate positive. Questa accusa non riguarda il compagno che, in questo caso, sarebbe parte offesa”. “Sono shockata. Questo è terrificante, agghiacciante“, ha commentato D’Urso.