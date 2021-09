Manuel Bortuzzo è senza filtri. Forse anche per questo è così apprezzato non solo dal pubblico ma anche dagli altri coinquilini della casa del Grande Fratello Vip 6. Proprio con loro, nella serata di ieri 21 settembre, si è lasciato andare ad una riflessione intima prontamente riportata dal sito di gossip Biccy. Manuel ha infatti raccontato: “Le gambe sono come morte. La sensibilità non c’è più, non sento nulla”. Poi: “Peli e unghie dei piedi mi crescono, il sangue scorre. Insomma.. lì sotto funziona tutto, scusate eh“, ha precisato con ironia.

E sui social sono pazzi di lui. Intanto nella Casa, Manuel si sta avvicinando molto a Lulù Selassié. Quest’ultima ha speso delle dolci parole nei suoi confronti: “Anche se sembra strano perché è passata solo una settimana.. io con lui sto bene. Mi fa sentire sicura”. Il giovane, ormai sulla sedia a rotelle da 2 anni, per una lesione al midollo causata da un colpo di pistola, sembra provare lo stesso nei confronti della ‘Princess’: “Siamo due persone molto sensibili e quindi penso che sia bello il fatto che entrambi sentiamo di dimostrare la nostra sensibilità con l’affetto, ci siamo trovati molto su questo”, ha detto ad Alfonso Signorini durante la puntata andata in onda su Canale 5 lunedì 20 settembre. Che tra i due stia nascendo un amore? Avremo tempo per scoprirlo.