Sbigottimento e delusione da parte di alcuni cantanti rimasti senza parole davanti ad alcune immagini dei comizi in vista delle prossime amministrative previste il 3 e 4 ottobre. In modo particolare hanno colpito l’attenzione di Salmo, Ermal Meta ed Enrico Ruggeri i video tratti dall’incontro elettorale dell’ex premier Giuseppe Conte, nonché presidente del Movimento 5 Stelle, ieri sera in piazza XI Settembre a Cosenza, una delle tappe del suo tour politico in Calabria. Centinaia di persone ammassate, assembrate, senza alcun rispetto delle regole anti Covid e senza controllo su temperature e Green Pass, come accade in molti comizi di piazza che in questi giorni puntano proprio ad attirare molte persone. La rabbia del mondo della musica è palpabile soprattutto perché il Governo temporeggia sulle nuove norme su teatri, cinema e concerti che in teoria il Comitato Tecnico Scientifico dovrebbe rendere note “entro il 30 settembre”. L’obiettivo delle agenzie live e degli artisti è la capienza piena al 100% con la formula del Green Pass assieme alle mascherine, sempre in sicurezza, ma senza il distanziamento. Come peraltro già succede in larga parte d’Europa. Salmo ha pubblicato su Instagram un post commentando il comizio di Cosenza: “In questi giorni è iniziato il FLOP tour (in riferimento al nuovo album in arrivo il primo ottobre, ndr), abbiamo riempito le piazze d’Italia. Grazie a tutti la vostra accoglienza è stata incredibile, ora andatevene a fanculo!”. Poi anche Ermal Meta: “Quindi da domani le capienze degli spettacoli in generale tornano alla normalità?” mentre Enrico Ruggeri punzecchia direttamente Conte: “Mi fa piacere per lui, ma suona come l’ennesimo sfregio ai cantanti che ci fanno divertire”. Il tema è caldo e il mondo dello spettacolo non sta ad aspettare. Infatti è previsto per questo venerdì un incontro stampa a Milano con le principali agenzie live in merito a un messaggio forte da mandare alle Istituzioni per sbloccare una volta per tutte la situazione di stallo.