L’ospite detective della puntata de I Soliti Ignoti andata in onda ieri martedì 21 settembre è stato Guillermo Mariotto. Lo stilista venezuelano naturalizzato italiano ha condotto una buona partita, arrivando al gioco finale con 51 mila euro, da devolvere in beneficenza a Terres des Hommes (la fondazione internazionale per la tutela dei diritti dei bambini). Una volta entrato il parente misterioso, la signora Enrica di anni 67, Mariotto non ha dubbi: “Io vedo un’aria familiare con l’ignoto numero 3”.

Una breve carrellata degli altri ignoti e poi lo stilista taglia corto: “Dico la numero 3!”. E Amadeus: “Decidi di raddoppiare?”. Lui: “Sì, confermo”. I fan del programma sbalorditi subito hanno commentato sui social: “Ma cosa fa?”. Oppure: “Già lo aveva fatto l’ultima volta..”. C’è grande perplessità, che trova riscontro nell’esito finale, purtroppo negativo. La signora Enrica infatti è la mamma dell’ignoto numero 7. Disastro totale, si azzera il montepremi. “No, no.. ora che hanno sorriso insieme l’ho capito. Hanno la bocca identica.. e va bene, c’est le vie”, il commento dello stilista. Questa sera si tornerà a giocare per la solidarietà.