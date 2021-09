Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 20 settembre, Katia Ricciarelli ha parlato dei suoi grandi amori: José Carreras e Pippo Baudo. Su quest’ultimo, commossa, ha detto: “Grazie Pippo, è inutile che io ti dica che ti voglio bene, che ti rispetto, sei un grande professionista”. Poi ha aggiunto: “In qualsiasi momento se io posso correre da te per qualsiasi cosa.. ecco, io sono qua“. “Sei una grande donna”, ha commentato il conduttore Alfonso Signorini.

Già nei giorni scorsi, la soprano aveva rivelato agli altri compagni d’avventura: “Con Pippo è stato un colpo di fulmine. Ho vissuto momenti bellissimi ma succede di separarsi. Per me non è il primo amore che non si scorda mai, ma l’ultimo. Gli voglio bene, avrei dovuto dirglielo anche in passato”. I due si sono sposati nel 1986 per poi lasciarsi nel 2004 e divorziare nel 2007. Da quel momento non sono mancati momenti di tensione e frecciatine che ora, fortunatamente, sono solo brutti ricordi.