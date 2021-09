Lo aveva detto, lo ha fatto. Parliamo di Jo Squillo che, in un’intervista rilasciata a FqMagazine poco prima di entrare nella Casa, aveva dichiarato che avrebbe indossato il burqa. Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 20 settembre, la cantante e attivista milanese, ha indossato un niqab (simile al burqa ma che burqa non è): “Anche in un momento così di gioia e di leggerezza, è chiaro che noi donne, e anche gli uomini, non possiamo dimenticare e creare degli atti di solidarietà per le sorelle di Kabul“, ha spiegato, ricevendo il plauso del conduttore e del mondo dei social (“Chapeau a questa donna e al messaggio che vuole mandare”).

Tuttavia poi la conversazione ha preso un’altra piega, molto criticata sul web. “Però adesso, Jo, puoi anche togliertelo eh. Mica posso vederti tutta la puntata così… Mi fai anche una certa impressione, voglio dire..”, ha dichiarato Signorini. E lei: “Ma come fanno a vivere così! Per carità, nel massimo rispetto.. però dobbiamo fare dei passi, dobbiamo creare delle azioni di libertà”, poi si è alzata ed è andata a cambiarsi. Frasi, queste, assolutamente non gradite sui social: “Siparietto imbarazzante“, ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: “Il GF banalizza tutto”.