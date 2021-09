Gli viene il Covid da vaccinato, ma invita tutti i suoi follower a vaccinarsi. Il celebre stand-up comedian Chris Rock ha spiegato su Twitter di aver contratto il Covid19 nonostante a maggio scorso fosse stato vaccinato con la monodose Johnson&Johnson. Il 56enne due volte presentatore della Notte degli Oscar ha così twittato: “Ehi ragazzi ho appena scoperto di avere il Covid, credetemi, non voglio che capiti anche a voi. Fatevi vaccinare”. Rock ha voluto così sottolineare la sua fiducia nella protezione dall’infezione virale del Coronavirus nonostante su di lui non abbia funzionato. Nessun dettaglio sulle sue reali condizioni di salute, ma il tweet appello è stato condiviso da quasi 20mila follower.

Tra questi la collega Sarah Silverman che ha risposto con una emoticon a cuoricino e la direttrice del CDC statunitense Rochelle Walensky che ha voluto specificare alcuni dettagli medico-sanitari: “Sono felice che tu ti sia vaccinato perché i casi sono in aumento ed è importante vaccinarsi contro il Covid19. Sebbene nessun vaccino sia efficace al 100% i vaccini Covid19 sono sicuri e funzionano incredibilmente bene soprattutto per non far finire le persone in ospedale. Guarisci presto Chris”.