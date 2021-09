Tante le sorprese durante la terza puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 20 settembre. Tra queste, anche quella di Enzo Paolo Turchi alla moglie Carmen Russo. La ballerina è stata invitata ad andare in giardino, lì ha incontrato la sua metà, cui è legata da ben 38 anni: “Maria (la figlia, ndr) si sta comportando benissimo, sta bene. Io tutto bene, in casa ho preso il tuo posto, faccio quello che fai tu”, l’ha subito rassicurata lui emozionato. Allora lei: “Bene, scuola tutto ok.. ma io ti amo, ti amo, ti amo più del primo giorno”, con gli occhi estasiati. Il conduttore, incredulo, le ha chiesto: “Ma come fate dopo 38 anni?”, allora lei: “Eh.. siamo stati fortunati, io sono contenta quando sto con lui e viceversa. Ci divertiamo, amiamo la vita“. E lui: “Noi ci amiamo come il primo giorno? No, di più”.

I due erano molto amici di Raffaella Carrà, in particolare Turchi (che tra l’altro ne aveva parlato a lungo in un’intervista rilasciata proprio a FqMagazine). Carmen Russo ha voluto ricordarla: “Lei lo conosceva bene.. sapete, lui era una testa calda. Eppure quando Raffaella mi ha vista, gli ha detto: ‘Oh, finalmente! Hai trovato la ragazza giusta per te’ e allora io ero al settimo cielo”. Infine i due le hanno reso omaggio con una versione covid-free del Tuca Tuca. Distanziati, divisi da un tappeto rosso, hanno ballato sulle note della Raffa Nazionale e poi si sono salutati commossi.