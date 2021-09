Volete sapere tutto sul processo che ha portato alla condanna dei Casamonica? Allora cercate su Discovery+ il documentario Casamonica – La resa dei conti. Un lungo dettagliato inquietante percorso di conoscenza del metodo Casamonica, tra usura, droga, estorsioni e riciclaggio di denaro con un finale, in primo grado, dentro un’aula di giustizia. Due gli anni, pre e post Covid, di dibattimento nel bunker di Rebibbia con sul banco degli imputati tutto lo stato maggiore del clan romano di origini sinti presente in zona Porta Furba a Roma fin dagli anni cinquanta. La voce narrante è quella del giornalista Nello Trocchia mentre trama e ordito del documentario sono le difficili titubanti deposizioni delle 25 vittime (quelle dell’usura rispondevano a prestiti con tassi di interesse del 400%) e l’arrembante difesa dei 44 imputati, oltre al botta e risposta senza esclusione di colpi tra pubblici ministeri e legali del clan. Le indagini iniziate prima del funerale-show di Vittorio Casamonica (2015), sono state complesse e lunghe e hanno avuto un colpo di scena quando davanti alla Procura di Roma si è costituita Debora Cerreoni, prima collaboratrice di giustizia nella storia del clan ed ex moglie di un componente della famiglia sinti Massimiliano Casamonica. Cerreoni ha svelato i segreti criminali del clan. Stessa scelta fatta da Massimiliano Fazzari, anche lui collaboratore di giustizia legato ad ambienti di ‘ndrangheta, che è stato prima complice e poi vittima dei Casamonica. Scritto da Carmen Vogani, diretto da Ram Pace e montato da Simone Mele, Casamonica – La resa dei conti è una produzione originale VIDEA Next Station a cura di Giulia Cerulli ed è disponibile da oggi, dopo la messa in onda il 20 settembre qui.