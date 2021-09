Giucas Casella è entrato da pochi giorni nella casa del Grande Fratello Vip e già è incappato nelle prime gaffe. Dopo quella clamorosa su Antonello Venditti, eccone un’altra che non è da meno, sempre su una cantante, Amanda Lear. Stando a quanto riportato dal Messaggero, l’illusionista, raccontando un aneddoto del suo passato, ha detto: “Avevo appena 25 anni e avevo avuto già tutto. Ero stanco e non ce la facevo più di fare quella vita. Cosa mi ha fatto ricominciare? Mi sono fermato per un po’ e poi ho incontrato Peki D’Oslo, Amanda Lear, quando era ancora un uomo“.

Infine ha concluso: “Mi disse ‘non puoi abbandonare, sei bravissimo, devi continuare’. Io però non mi divertivo a fare spettacolo, ma dopo le sue parole ricominciai”. E su Twitter qualcuno già parla di una “diffida in arrivo” dal momento che quella citata da Casella è una leggenda metropolitana complottista che da anni gira sul conto di Amanda Lear: per via della sua voce profonda e graffiante, in molti nel corso degli anni hanno ipotizzato che lei avesse cambiato sesso, da uomo a donna. Una diceria che non solo non ha mai trovato conferme, ma è sempre stata negata dalla cantante che all’anagrafe è Amanda Tapp e non certo Peki D’Oslo.