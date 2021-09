Addio a Nicolas Lorenzo Vona. Il 29enne, collaboratore delle reti Mediaset, impegnato come tecnico nelle riprese dei programmi Amici e Uomini e Donne di Maria De Filippi, è morto in un incidente stradale. A riportare la notizia, il quotidiano locale Ciociaria Oggi. Il ragazzo infatti, originario di Arpino (Frosinone), si è schiantato con la propria Mini Cooper intorno alle 2.30 di ieri 19 settembre nella zona di San Sossio, alla periferia di Arpino, quando ha perso il controllo della vettura ed è finito fuori strada. Il suo corpo è sbalzato fuori dall’abitacolo. Inutili i soccorsi, mentre sono al momento ignote le cause ma non è da escludere un malore o un animale sbucato all’improvviso.

Per ricordarlo, i profili social delle trasmissioni di punta di Canale 5 hanno postato una foto del ragazzo con un ultimo messaggio, unendosi al dolore dei suoi cari per la drammatica scomparsa: “Questa notte è venuto a mancare Nicolas, uno dei membri della famiglia di Uomini e Donne. Siamo vicini alla sua famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto. Ciao Nicolas”. I funerali di Nicolas Lorenzo Vona si terranno oggi, 20 settembre, alle 16 nella chiesa di San Michele Arcangelo ad Arpino.