«Hai passato le selezioni solo perché sei lesbica». Nemmeno il tempo di godersi la gioia di essere stata selezionata tra le venticinque finaliste di Miss Mondo Italia e Erika Mattina ha dovuto fare i conti con un fiume di insulti che le sono piovuti addosso su Instagram. Tutto è cominciato quando la fidanzata, Martina Tammaro, ha scritto un post su Facebook in cui raccontava la gioia per il traguardo raggiunto dalla compagna, qualche ora prima: «Non potete capire la felicità che ho provato ieri quando Erika mi ha chiamata, con le lacrime agli occhi, e mi ha detto “sono passata”. Erika è ufficialmente una delle 25 finaliste di Miss Mondo Italia. Sono 25 in tutta Italia. Sono così fiera di lei. In una maniera indescrivibile. Complimenti amore mio, ti amo».

Pochi minuti dopo sono però cominciati ad arrivare commenti di tutti i tipi, tanti per fortuna più che positivi, molti purtroppo pieni di gretta ignoranza e impastati di omofobia. Del tipo: «Come fa una lesbica dichiara a fare le selezioni di Miss mondo? Assordo dove stiamo arrivando?». Ma si sprofonda sempre più in basso con «è passata solo perché è lesbica» o ancora «sono più tutelati i ghiei (scritto proprio così, ndr) che le persone normali. Oramai il ghieismo è ovunque e vince sempre». Un campionario di idiozia che Erika e Martina hanno deciso di rendere ancora più evidente attraverso la loro pagina Instagram Le perle degli omofobi, seguita da quasi 120 mila persone, dove oltre a condividere le immagini della loro vita, raccolgono e denunciano i messaggi e le minacce omofobe contro il mondo Lgbt+. «Continuano i commenti ignoranti riguardo l’arrivo di Erika in finale a Miss Mondo Italia. Siete di una tristezza incredibile, lasciatevelo dire», ha scritto Martina, sottolineando a più riprese la frustrazione e l’infelicità degli haters che se la prendono con la fidanzata per l’obiettivo raggiunto.

Erika Mattina ha 23 anni, è laureata in scienze dei servizi giuridici e lo scorso inverno ha partecipato al reality di Rai2 La caserma, durante il quale ha raccontato di come, dopo il suo coming out, abbia pessimi rapporti con la famiglia. Lei e la fidanzata convivono da due anni e hanno aperto la pagina Le perle degli omofobi proprio per denunciare l’omofobia, di cui sono state vittima anche in prima persona. Oggi Erika è tra le finaliste della selezione italiana di Miss Mondo, che si terrà il 26 settembre prossimo, e in questi giorni dovrà sostenere una serie di prove in base alle quali otterrà il punteggio che determinerà la classifica finale. «Non ascoltare la gente che dice cavolate, lo sai che hanno sempre voglia di dare aria alla bocca. Tu sai quanto vali e sai che hai e avrai sempre un sacco di persone dalla tua parte. Facciamo tutti il tifo per te», ha scritto la fidanzata in un lungo e romantico post. Chissà se riuscirà a vincere la fascia più ambita.