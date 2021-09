Ormai è ufficialmente ricominciata la stagione televisiva italiana. Tra i tanti programmi ritrovati c’è anche Domenica In. Ancora una volta a condurlo è Mara Venier, nonostante le diverse problematiche che ha dovuto affrontare negli ultimi mesi. Per la conduttrice un look total white che le ha riservato qualche momento di imbarazzo. Andiamo con ordine. Dopo aver accolto i primi ospiti in studio, Antonio Albanese e Paola Cortellesi, Venier ha dovuto fronteggiare un inconveniente: i pantaloni troppo larghi.

“Vi devo confessare una cosa: sto perdendo i pantaloni. Sono anche dimagrita”, si è giustificata Mara Venier. Passa qualche minuto e ci risiamo: i pantaloni tendono ad andare giù, tanto che l’attrice romana è intervenuta per aiutarla: “Ti tiro su i calzoni?”. La puntata è poi proseguita con gli altri ospiti, tra cui Francesco Gabbani, Mahmood ma anche Pupo e Bianca Guaccero. Tuttavia ogni volta, lo stesso problema. La conduttrice si è infine arresa: “Niente, oggi continuo a perdermi i pantaloni”, ha affermato con ironia.