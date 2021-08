“La vita mi è cambiata in un secondo. Sono tornata a casa, ma sono distrutta. Ho una paresi totale a tutta la faccia: bocca, naso, guancia. Zero sensibilità”. Poi, il racconto di cosa le successo: “Lunedì sono andata dal dentista per un problema a un dente. Doveva essere una cosa veloce. E’ stato un intervento di 8 ore. Sono tornata a casa distrutta”. Con queste parole Mara Venier aveva raccontato al Corriere della Sera, lo scorso 10 giugno, di essersi sottoposta a quello che doveva essere un semplice intervento ai denti e che l’ha lasciata con un nervo lesionato. Ora al settimanale Gente racconta: “La lesione del nervo, in seguito a un intervento per un impianto dentale, purtroppo c’è. Sto prendendo medicine e mi auguro di recuperare presto la sensibilità, anche se nessuno ti assicura la completa guarigione. Comunque sono in buone mani e sto cercando di reagire”. Mesi che la conduttrice descrive come molto difficili: “Ho preso una bella botta, ho vissuto momenti brutti, di fragilità e profondo sconforto. All’inizio non riuscivo a mangiare, ho avuto un piccolo impedimento nel parlare e, talvolta, faccio ancora un po’ fatica. Ero talmente smarrita che sulle prime volevo fermarmi per pensare solo a curarmi. Per un attimo ho anche ipotizzato che forse non avrei fatto Domenica In”. Invece Mara tornerà: la aspettiamo! Anche perché, assicura, “finalmente riesco a sorridere”.