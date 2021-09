Sta eruttando il vulcano Cumbre Vieja sull’isola La Palma, alle isole Canarie, sono numerosi i filmati postati in rete che mostrano immagini dell’attività vulcanica. Già nella mattinata di domenica le autorità locali hanno evacuato numerose persone in via precauzionale. Già venerdì e sabato erano state registrate scosse di terremoto in tutta l’isola che avevano fatto presagire una ripresa dell’attività del vulcano, che non erutta dal 1971.