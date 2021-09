Perdere il portafoglio, sperare che qualcuno lo trovi e lo porti al più vicino commissariato: sarà capitato a molti. È successo a Olbia dove una signora ha trovato un borsello con 10 mila euro dentro al carrello di un supermercato e non ci ha pensato due volte prima di consegnarlo alla polizia. Rintracciare il proprietario non è stato immediato: l’uomo ha doppio passaporto italiano e portoghese e non vive nella città sarda. I soldi gli servivano per pagare i suoi dipendenti. L’imprenditore, rientrato in possesso dei passaporti e dei contati, ha ricompensato la signora.