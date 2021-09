Filippo di Edimburgo è morto poco prima di poter festeggiare il suo centesimo compleanno. Lo scorso 9 aprile, il consorte della regina Elisabetta si è spento, a 99 anni. Ma i rumors erano chiari: Filippo voleva che il suo compleanno passasse inosservato e per questo il principe Carlo lo prendeva in giro. A raccontarlo è stato proprio l’erede al trono che alla Bbc ha rilasciato un’intervista dove ha rivelato quello che lui e il padre si sono detti nell’ultima telefonata: “‘Stiamo organizzando il tuo compleanno’… Dovetti ripeterlo più forte, era un po’ sordo e non aveva sentito bene… ‘Sarà una grande festa’”. E la risposta di Filippo? Senso dell’ironia affilatissimo e a volte politicamente scorretto, non ci si poteva aspettare che questo: “Devo essere vivo per festeggiare“. E infatti la risposta di Carlo fu: “Sapevo che l’avresti detto”. Era l’8 aprile, il giorno prima che Filippo morisse. Carlo e altri membri della famiglia reale ricorderanno questo e altri aneddoti sulla vita di Filippo a Prince Philip: The Royal Family Remembers, in onda sulla Bbc il 22 settembre.