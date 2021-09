“Ieri nuova corsa al Pronto Soccorso e nuova diagnosi. I dolori, soprattutto al petto, erano lanciati, piangevo dal dolore“, inizia così il racconto social di Angela Caloisi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne scelta dal tronista Paolo Crivellin. La 27enne, in una Instagram story pubblicata ieri 16 settembre, ha spiegato: “Avevo le vene di braccia e gambe gonfie ed ero davvero preoccupata. Così fatti altri controlli e tac ai polmoni per escludere embolia polmonare, è risultato un residuo ritmico”.

L’influencer (645mila follower su Instagram) ha poi spiegato di aver avuto una forte risposta infiammatoria al vaccino, per questo si è rivolta ad uno pneumologo e immunologo. Infine ha concluso: “Per fortuna i dolori oggi sono diminuiti e sto molto meglio. Ovviamente cambiata di nuovo terapia, che spero sia quella giusta. Sto impazzendo“.

“Di nuovo in ospedale”, ha scritto poi Angela. Sì perché infatti, stando a quanto riportato da Libero, alla corteggiatrice del programma di Maria De Filippi nei giorni precedenti era stata diagnostica una pericardite acuta, dopo un brutto dolore che l’aveva costretta a recarsi in ospedale. Lei aveva spiegato: “Il vaccino? Lo rifarei 1000 volte però vi dico: se sentite qualcosa che non va, fatevi controllare”. Infine la tenera foto con il suo Paolo e la didascalia: “La mia roccia” e i fan la sostengono: “Coraggio Angela, presto sarà solo un brutto ricordo”.