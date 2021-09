Una moneta da due euro che ne vale però 2000. Se avete nel portafogli qualche moneta da due euro appunto, osservatela bene prima di spenderla per un caffè al bar o per un giornale. Sì, perché potrebbe appartenere ad un’edizione limitata coniata in occasione di omaggi o anniversari storici e il suo valore essere ben diverso da quello che pensiamo. A dirlo è il portale di numismatica Flooxer Now, che cura la classifica delle monete da due euro più preziose in commercio dal 2004 a oggi. Il loro valore? Da una quindicina di euro, fino ai 1500-2000.

La più preziosa è quella di Monaco 2007, realizzata in occasione dei 25 anni dalla morte dell’attrice Grace Kelly: secondo Flooxer Now, vale oltre 2000 euro. Si aggira sui 1500 euro invece il valore dei 2 euro coniati nel 2005 per l’anniversario della fortezza sulla rocca di Monaco, sempre nel Principato. Ci sono poi quelle di Malta del 2011, fatte in un’edizione limitata di 430mila copie per commemorare le prime elezioni maltesi nel 1849. A seguire, le monete stampate in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù di Colonia, in Germania, per la quale il Vaticano aveva coniato 100mila monete celebrative da due euro che ora ne valgono oltre 300. Valgono da 100 a 200 euro invece gli esemplari coniati da San Marino nel 2004.

Da tenere in conto anche quelle coniate dalla Slovenia nel 2007 per celebrare i 50 anni dei Trattati di Roma: 40mila monete da 2 euro che oggi valgono circa 50 euro l’una. Le meno preziose sono quelle spagnole (del 2009 per il decimo anniversario dell’istituzione dell’Unione Economica e Monetaria dell’Ue) e quelle maltesi del 2011, per ricordare le elezioni del 1949: due monete che si aggirano sui 15-20 euro.