Il corpo senza vita di Francesco Agostinelli, genero dello stilista Roberto Cavalli, è stato ritrovato in un’auto parcheggiata nel cortile di un palazzo al civico 35 di via Sabaudia a Latina. Aveva 47 anni. Il suo cadavere è stato trovato all’interno di una Fiat 500 Abarth da alcuni condomini che hanno subito dato l’allarme: immediato l’arrivo dei soccorsi e della polizia ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. È giallo sulle cause della morte: secondo alcune indiscrezioni, riportate da Il Giornale, Francesco Agostinelli aveva tracce di sangue sul volto e l’interno dell’auto era in disordine.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Latina che per primi sono giunti sul posto assieme alla scientifica e al medico legale: al momento non si esclude nessuna ipotesi. Potrebbe essersi trattato di un malore improvviso, avvenuto forse la notte prima della scoperta del cadavere: in questo caso la presenza di sangue sul suo viso sarebbe giustificata dal fatto che potrebbe aver perso sangue dal naso e il disordine all’interno dell’abitacolo causato dallo stesso Agostinelli, magari nel tentativo di cercare qualche medicinale o chiamare aiuto. Sarà l’autopsia a chiarire quanto avvenuto.

Francesco Agostinelli era originario di Cori, comune in provincia di Latina, ma viveva a Firenze, dove aveva sposato la figlia dello stilista Roberto Cavalli. Dalle prime informazioni sembra che si trovasse da solo per qualche giorno nella città laziale per fare visita ad alcuni parenti. L’uomo aveva infatti un appartamento all’ultimo piano del palazzo nel cui cortile è stato ritrovato morto.