Manuel Bortuzzo e Alex Belli, dopo 5 giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip 6, hanno già stretto un forte legame. L’ex attore di CentoVetrine e il giovane nuotatore amano trascorrere insieme il tempo nella casa più spiata d’Italia. A far commuovere, in particolare, alcuni recenti episodi come quello del bagno in piscina insieme ma soprattutto della festa nella serata di ieri 16 settembre.

Com’è noto, Bortuzzo è rimasto vittima di una sparatoria nel 2019, questo lo ha costretto a vivere sulla sedia a rotelle. Per Manuel, dunque, è purtroppo impossibile ballare sulle proprie gambe. Ma ci ha pensato Belli, che lo ha preso sulle spalle ed è uscito in giardino con lui. Insieme a tutti gli altri coinquilini della Casa, hanno trascorso una piacevole serata all’insegna del divertimento e della complicità. Un momento, questo, molto apprezzato sui social: “Una scena bellissima“, è il commento più diffuso.