“È questa la maxi storia di come” Will Smith si è comprato un camper con 22 ruote. L’attore non deve essere proprio un grande amante degli hotel, o forse sì: magari divide il tempo che passa fuori casa per le riprese dei suoi film tra “The Heat” (così si chiama il camper) e gli alberghi. Ventidue ruote per due piani con tanto di sala cinema da 30 posti, bagni con sauna, guardaroba che serve anche per gli abiti di scena. Il costo è di 2,5 milioni di dollari e quando l’attore non lo usa lo affitta a 9 mila euro circa a settimana. Dentro c’è anche un ufficio di Will che immaginiamo venga sgomberato nei momenti in cui il mezzo è in affitto: se così non fosse, potete leggere i suoi copioni e fare finta di, niente.