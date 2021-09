Raddoppio generale delle capienze e degli spazi, ritorno del 97% degli espositori rispetto al 2019 e severe misure antiCovid. Questi i dettagli della prossima edizione del Salone del Libro di Torino che si terrà nel capoluogo piemontese tra il 14 e il 18 ottobre 2021. “Se siamo qui a presentare un Salone vero è un risultato straordinario – ha spiegato al Corriere, Silvio Viale, presidente del Salone del Libro srl. Le novità a livello di spazio sono tante: oltre all’Oval si aggiungono il Centro Congressi del Lingotto, un’area esterna costruita ad hoc, e l’ingresso dal centro commerciale del Lingotto (gli accessi così saranno quattro).

Come capienza si arriverà al raddoppio rispetto al 2019 con più sale per gli incontri. Poi ovviamente ingresso con green pass, distanziamenti e mascherina. Tutto come da tempo a questa parte. Novità anche per i biglietti: i clienti dovranno indicare il giorno di visita per gestire al meglio le entrate anche se si arriverà alla capienza massima di 20mila persone. Previsti anche biglietti last minute ma più cari del prezzo pagato con vendita anticipata.