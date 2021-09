“Parlare del cancro, far sapere agli altri che chi ha un cancro al quarto stadio non è una persona con un camice grigio che aspetta la morte su un letto d’ospedale. Siamo persone molto vive e molto attive. Mio marito dice sempre che nessuno potrebbe immaginare che ho il cancro”. Le parole sono di Shannen Doherty che alla presentazione del film List of lifetime, nel quale recita, è tornata a parlare della sua malattia. La storia è quella di una donna malata di tumore. La sua, quella di tanti. Nel 2020 l’attrice ha raccontato di come il cancro al seno fosse tornato al quarto stadio, dopo un periodo di remissione. Shannen, 50 anni, ha aggiunto che “ormai il cancro fa parte della sua vita”. “Non mi lamento”, ha detto. Ma il suo unico desiderio “è vivere“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ShannenDoherty (@theshando)