Amedeo Goria irrefrenabile al Grande Fratello Vip 6. Il giornalista sportivo avrebbe un debole per la modella Ainett Stephens, tanto che durante il daytime di ieri 15 settembre, lui ha ammesso di averle fatto qualche grattino sulla mano: “Un minimo eh, non è che adesso chissà che viene fuori..”. La voce ha cominciato a circolare e Francesca Cipriani ha chiesto delucidazioni alla stessa Ainett: “Ma la notte allunga le mani?”. Silenzio. “Ti allunga le mani?”, ha chiesto nuovamente Cipriani ma Ainett ha sorriso senza confermare verbalmente. Il web è insorto definendo Goria uno “schifoso” e “verme”, aggettivi molto duri che gli utenti di Twitter hanno lasciato sotto alla clip dedicata a Goria-Stephens pubblicata (e poi rimossa) dal Grande Fratello proprio poco fa.

Inoltre, ieri alcuni dei concorrenti si sono ritrovati in disparte a parlare proprio di questo presunto flirt che, tuttavia, sembra essere unidirezionale. Francesca Cipriani ha subito fatto girare un pettegolezzo: “Ma lo sapete che ieri Amedeo si stava riscaldando i piedi con il phon..? Per far piedino nel letto ad Ainett. Vi giuro, si stava bruciando il piede“, ha raccontato. Poco dopo è intervenuto lo stesso Goria, che ha spiegato: “Io sono molto educato. Comunque mezza Italia tifa per questa cosa”. C’è da crederci.

Ma non finisce qui. L’ex marito di Maria Teresa Ruta, teoricamente, è fidanzato con Vera Miales, la giovane donna con cui ha fatto coppia quest’estate. Eppure sembra che lui non ne voglia più sapere: “Le ho detto che entro da single, spero lo accetti” ha affermato Amedeo in diretta in occasione della prima puntata andata in onda lunedì 13 settembre. Lei però ci crede ancora e su Instagram ha scritto: “Le altre? Ma quali? Conosco tutte quelle che vorrebbero provarci con lui.. io sono la sola. L’unica!”. Infine ha concluso: “Amore.. Continua così, divertiti. Ma ricorda: Ti tengo d’occhio“. Ebbene, hai voglia a guardare.