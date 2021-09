Un violento nubifragio si è abbattuto sull’aeroporto di Milano Malpensa, in provincia di Varese, causando uno stop ai voli per circa due ore. Dieci persone sono state tratte in salvo dai Vigili del Fuoco dopo essere rimaste intrappolate nelle loro auto nel perimetro esterno dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa (Varese), a causa degli allagamenti e altre 20 sono state evacuate con gommoni da Rafting dalla zona Cargo.

L’aeroporto è rimasto inagibile per alcune ore, in attesa che le piste allagate venissero totalmente ripristinate. Lo scalo ha poi riaperto attorno alle 21,15, dopo circa due ore dall’episodio di maltempo. Al lavoro i vigili del fuoco e gli specialisti del soccorso fluviale.