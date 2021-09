Verona, la città di Giulietta e Romeo, dell’amore per eccellenza: quale cornice migliore per chiedere al proprio amat* di sposarsi? In primis ci fu Fedez con la sua proposta a Chiara Ferragni, durante un suo concerto all’Arena di Verona: lei disse “sì”, tempo qualche mese e nacque il loro primogenito Leone e poi convolarono felicemente a nozze in Sicilia. Tutto è bene quel che finisce bene insomma, e forse è stato proprio questo precedente a dare l’ispirazione a Enrico Brignano che, dopo aver giurato e spergiurato a ogni rivista di gossip di non essere minimamente interessato al matrimonio, ecco che nella serata di mercoledì 15 settembre ha chiesto a sorpresa alla compagna Flora Canto di sposarlo. Proprio sul palco dell’Arena di Verona.

Tutto è avvenuto a sorpresa, durante una delle prime rappresentazioni del suo show Un’ora sola vi vorrei: è stata la futura sposa a raccontare quanto accaduto su Instagram. “Grazie Verona, la tua magia mi ha regalato la proposta che Giulietta ha sempre desiderato – ha scritto pubblicando alcune foto che immortalano il momento -. Sarà Difficile dimenticare questo giorno. Ti amo Enrico Brignano“. Nelle immagini, l’attrice ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha gli occhi lucidi e sfoggia l’anello con il diamante che il compagno le ha appena donato con in sottofondo”A te” di Jovanotti. “Serata fantastica, pubblico stupendo, posto straordinario… io sono stato ‘brillante‘”, ha scherzato invece Brignano. La coppia è fidanzata dal 2014 e ha due figli, Martina e Niccolò.