È Francesca Fialdini l’ospite vip della puntata de I Soliti Ignoti andata in onda ieri 15 settembre. Anche lei in gioco per devolvere il montepremi a Terres des Hommes, la Federazione internazionale impegnata nella difesa dei diritti dei bambini. Il percorso della conduttrice non è male, ma a far discutere è l‘ignoto numero 4, il signor Claudio. Lei ha ipotizzato che fosse il “venditore di forniture ospedaliere”. In palio 100.000 euro con imprevisto (dunque il rischio di azzerare il montepremi, in caso di risposta sbagliata). Lui stava annuendo ma poi la doccia gelata: “No, non sono io”. E qualcuno sui social si è scritto: “Ma perché ha bluffato?” oppure “Che cattivo!”. Un colpo basso, tanto che Fialdini per un momento ha chiuso gli occhi ed è apparsa molto dispiaciuta.

Poi, senza farsi prendere troppo dallo sconforto, ha continuato la gara con determinazione, arrivando alla fase finale con 63mila euro. Giunti al momento del parente misterioso, Amadeus ha chiesto all’ospite se volesse vedere i profili degli ignoti. Lei, senza dubbi, ha replicato: “Non fatemi vedere le orecchie. Qui mi perdo sempre.. Io ad esempio ne ho uno piccolo e attorcigliato, un altro grande. E sono l’unica a casa. Le orecchie possono essere diverse”. A quel punto Amadeus: “Hai ragione, va bene allora guarderemo solo i nasi degli ignoti”. Una mossa azzeccata? Evidentemente no. La conduttrice di Da noi… a ruota libera (il talk domenicale di Rai 1) ha sbagliato l’ultima scelta ed ha perso tutto. Stasera si tornerà a giocare per la solidarietà.