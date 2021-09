Circa 200 persone si sono radunate sul ‘Crescentone’ in Piazza Maggiore, a Bologna, per il presidio organizzato da Amnesty International a sostegno di Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna detenuto in custodia preventiva per 19 mesi e imputato, in Egitto, con l’accusa di diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese. Nella piazza principale della città emiliana – dove sventolano uno striscione giallo con il logo di Amnesty International e uno con la scritta ‘Libertà per Patrick’ – hanno preso la parola, tra gli altri, la presidente del Consiglio studentesco dell’Ateneo, Anna Zanoli, la responsabile di Amnesty International Emilia-Romagna, Francesca Mazzotti e l’artista Alessandro Bergonzoni. Presente anche il leader delle Sardine e candidato nella lista del Pd alle prossime elezioni comunali di Bologna, Mattia Santori. Unanime la richiesta di liberazione e di intervento da parte delle istituzioni per il ricercatore.