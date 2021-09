Il clima rischia di farsi rovente al “Grande Fratello Vip” poche ore dopo il debutto. La casa più spiata d’Italia ha aperto le sue porte su Canale 5 annoverando tra i concorrenti Raffaella Fico, ex partecipante del reality nell’edizione nip tredici anni fa, con all’attivo diversi impegni televisivi e molti gossip.

Nella sua clip di presentazione ha subito lanciato una frecciatina diretta all’ex compagno Mario Balotelli: “Ho avuto un grande amore con Mario Balotelli ed è nata Pia, la gioia più grande della mia vita. Come tutti sanno il papà Mario si è tirato indietro, ho lottato tantissimo per valere i diritti di mia figlia e per darle un papà”, un riferimento chiaro al test del DNA richiesto dal calciatore per confermare la sua paternità. “Oggi posso dire che è un papà abbastanza premuroso ma potrebbe fare molto ma molto di più“, ha aggiunto la Fico inviando un messaggio chiaro, seppur con il sorriso sulle labbra.

Affermazione non passata inosservata, a stretto giro il calciatore ha risposto per le rime via social dalla Turchia dove si trova per motivi lavorativi, milita nella SuperLig nella squadra Adana Dermispor: “Pure ora che sono in Turchia, lontano da tutto e tutti, dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie. Che palle!“. Assisteremo nelle prossime settimane a un confronto tra i due ex? Balotelli già lo scorso anno aveva fatto il suo ingresso in casa, in quel caso tra i concorrenti figuravano suo fratello Enock e l’ex Dayane Mello.

La prima puntata del reality è stata vista da 2.860.000 telespettatori con il 20,7% di share, la replica de “Il Commissario Montalbano” ha raccolto davanti al video 3.669.000 spettatori pari al 18,3% di share. In sovrapposizione un sostanziale pareggio: dalle 21.35 alle 23.23 la serie di Rai1 ha ottenuto 3.650.000 spettatori con il 18,35%, il “Grande Fratello Vip” ha conquistato 3.621.000 con il 18,2%.