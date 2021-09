Michael Bublé vuole per prima cosa che il proprio tour si svolga in sicurezza. Lo ha spiegato a chiare lettere in un post pubblicato su Facebook ieri lunedì 13 settembre. A costo di annullare un concerto: “Devo cancellare il concerto del 20 settembre ad Austin, in Texas”. Il motivo? Il locale non ha soddisfatto i suoi standard di sicurezza per contrastare il Covid. “Mi dispiace davvero perché ho sempre amato esibirmi lì – ha scritto l’artista – ma il mio impegno a completare il mio tour dopo tutti i rinvii è stato concordato in base ai termini che non avrebbero messo in pericolo una sola persona.”

Poi ha aggiunto: “Ci abbiamo provato, ma purtroppo non c’era altra scelta che annullare. La mia coscienza e il mio cuore non lo permetterebbero“. Il Frank Erwin Center di Austin ha rilasciato una dichiarazione su Twitter, dove ha scritto: “Sebbene l’Università del Texas sia attenta ai protocolli di sicurezza e alle procedure in atto per gli eventi su larga scala, non siamo in grado di aggiungere quelli richiesti da Michael Bublé”.