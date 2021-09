Sono 4.830 i nuovi casi di positività al coronavirus individuati in Italia mercoledì 15 settembre, frutto di 317.666 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è all’1,5%, stabile rispetto all’1,3% di ieri. Sono invece 73 i decessi in un giorno, contro i 72 comunicati ieri: inoltre, 22 morti comunicati dalla Sicilia sono relativi a giorni precedenti. Sono 540 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 14 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 32 (ieri erano 29). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.128, in calo di 37 da martedì.

I contagi giornalieri aumentano leggermente rispetto a ieri, ma oltre mille in meno rispetto a 7 giorni fa. Mercoledì scorso il tasso di positività era all’1,9%. Inoltre, una settimana fa gli ingressi giornalieri in terapia intensiva erano 38 (6 in più rispetto ad oggi). Sempre nel confronto rispetto a 7 giorni fa, ci sono 24 ricoverati in meno in rianimazione e 107 ricoverati in meno nei reparti ordinari.

Il numero dei decessi resta alto, ma si conferma un trend di decrescita: da lunedì ad oggi si registrano 181 morti, mentre nei primi tre giorni della scorsa settimana erano già 192. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.618.040, i morti 130.100. I dimessi e i guariti sono invece 4.369.453, con un incremento di 8.606 rispetto a martedì, mentre gli attualmente positivi sono 118.487, con un calo di 3.853 casi nelle ultime 24 ore.

La Regione che registra il maggior numero di nuovi casi oggi è la Lombardia (628 positivi), seguita dal Veneto con 525. Sono anche le due Regioni prima e seconda per numero di tamponi processati: da sole hanno fatto oltre 90 mila test. La Sicilia comunica 471 nuovi casi nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a martedì. La Campania registra 394 contagi, la Toscana 373, il Lazio 371, l’Emilia-Romagna 324 e il Piemonte 306. Segue la Calabria con 299 nuovi casi, poi le altre Regioni hanno numeri inferiori, anche se nessuna comunica zero contagi. Il dato più basso in Valle d’Aosta con 3 casi.