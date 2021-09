Un tasso ha raggiunto una pianta di fichi e ne ha mangiati talmente tanti da svenire. Siamo a Sestola, in provincia di Modena. L’episodio, risalente a domenica 12 settembre, è stato documentato live su Facebook dall’Associazione che lo ha salvato. Fortunatamente un uomo del posto ha notato l’animale a terra ed ha chiamato i volontari del centro fauna selvatica Il Pettirosso. Dapprima si pensava che fosse ferito, poi invece si è compreso che era in uno “stato comatoso per eccesso di zuccheri“, così come riportato da alcune testate locali.

Il tasso è stato portato in una struttura idonea per verificate che l’abbuffata non abbia provocato danni gravi. Qualora non dovesse riscontrarsi nulla di particolare, il tasso sarà rimesso in libertà dopo aver smaltito l’indigestione.