È morto all’età di 83 anni, Dino Stevanato, titolare della storica trattoria “Da Dino” a Silea. Il ristoratore è scomparso domenica 12 settembre dopo una lunga battaglia contro la malattia. Dino era uno dei cuochi più conosciuti ed apprezzati del trevigiano e aveva iniziato ad armeggiare tra i fornelli da giovanissimo, iniziando a lavorare nella pensione della zia a Jesolo. Negli anni ’80 aveva poi aperto la sua trattoria “Da Dino”, diventata subito un punto di riferimento nella zona anche per il suo stile accogliente e familiare, che ricalcava negli arredi l’accoglienza di una casa a tutti gli effetti.

Dino Stevanato preparava per i suoi clienti le specialità della cucina tipica trevigiana, dalla pasta e fagioli al bollito: nel tempo la sua cucina è entrata nelle principiali guide enogastronimiche, apprezzata anche da tanti politici, imprenditori, industriali e vip. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono stati Filippa Lagerback e il marito Daniele Bossari, che hanno mangiato da lui una decina di giorni fa, rendendogli omaggio con una foto pubblicata sui social, come riferisce il Corriere del Veneto.