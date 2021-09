Si sono incontrati. Chi? Il Musazzi e Francesco Chiofalo, detto ‘Lenticchio’. Per chi non lo conoscesse, Il Musazzi è divenuto famoso su Instagram (321mila follower) per i suoi video in cui sfotte gli influencer e i loro strafalcioni. Tra le sue “vittime” preferite c’è proprio Lenticchio, che lui chiama ironicamente ‘Chiofy’. Ieri 13 settembre, i due si trovavano entrambi a Milano per un evento privato cui hanno partecipato molti influencer. Così, nelle proprie Instagram stories Il Musazzi ha detto: “Sono in macchina, in un parcheggio. Chiofy è ad un evento privato, ora devo capire come fare. Anzi: Chiofy vienimi a prendere che mi hai rotto i cogl**ni“.

L’influencer ex Temptation Island ha replicato in tempo reale: “Devo anche andarlo a prendere all’entrata? Pazzesco. Musazzi ma che combini?”. I due si sono poi incontrati e sono diventati incredibilmente amici, tanto che a fine serata Il Musazzi ha detto: “Chiofy a livello umano è una grandissima persona, questo lo devo ammettere”. Non è mancato qualche inconveniente, come prevedibile. Sembra infatti che Natalia Paragoni (ex Uomini e Donne ed influencer da 998 mila follower) si sia scagliata contro Il Musazzi. Il motivo? Qualche giorno fa lui l’aveva attaccata sostenendo che si fosse comprata circa 12mila follower su Instagram, mentre lei si era difesa affermando che si trattasse di una truffa. Un acceso botta e risposta che non è stato documentato dai protagonisti. Ad accennare all’episodio solo Il Musazzi che però ha detto: “Non spenderò parole sul mio litigio.. comunque mi sono difeso molto bene”.