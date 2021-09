Durante la puntata d’esordio della nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, poteva mancare il suo pupillo Tommaso Zorzi? Certamente no. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip ieri 13 settembre ha fatto una sorpresa al conduttore ed è tornato nello studio di Cinecittà: “Mi sento un po’ a casa. Volevo vedere come proseguiva. Sono affezionato a questo luogo e fa un certo effetto tornare”, ha affermato ridendo.

L’influencer milanese ha poi raccontato di conoscere bene le principesse Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, nuove ed eccentriche protagoniste del reality: “Tempo fa ero a Roma per lavoro e ho vissuto un mese a casa delle principesse“. Le tre ragazze, al momento, partecipano come unico concorrente. Infine Zorzi ha concluso: “La mia vita è molto cambiata, riassumo tutto in un grazie. Veramente, sto tremando”. La puntata è poi proseguita con la presentazione dei nuovi concorrenti: da Manuel Bortuzzo a Katia Ricciarelli, passando per Amedeo Goria e Raffaella Fico. Ecco chi sono i nuovi protagonisti della Casa più spiata d’Italia.