Ottimi ascolti per l’esordio di ieri 12 settembre del programma Scherzi a Parte. Condotto da Enrico Papi, andrà in onda ogni domenica sera su Canale 5 fino al 17 ottobre. Tra le vittime degli scherzi c’è stata anche Orietta Berti. La cantante di Cavriago è salita su un’auto tecnologica convinta di dirigersi verso gli studi del programma Fuori dal Coro, tuttavia l’automobile si è trasformata in una trappola tecnologica. A nascondersi dietro all’assistente vocale c’è Manuela Arcuri, la quale non risponde appositamente ai comandi.

A quel punto l’artista e il manager sono costretti a chiamare i soccorsi. Una volta arrivato il carroattrezzi sembra che i problemi siano stati risolti.. e invece no. Fermatosi al distributore, il mezzo non riesce più a ripartire. Orietta Berti è da sola, chiusa nell’automobile, ad assistere ad una furiosa rissa tra il proprio autista e quello del soccorso stradale. Dopo varie peripezie, tentativi di scendere dall’auto e quant’altro alla fine il mezzo si ferma e sulla facciata di un palazzo ecco la scritta: “Scherzi a Parte”.

Una volta entrata in studio, Berti ancora è incredula e si rivolge così al conduttore: “Sei Enrico Papi realmente o un sosia?”. Lo studio scoppia a ridere e la puntata è pronta a proseguire sulle note del brano “Mille”, ma quando Orietta si avvicina al microfono ecco che sbuca fuori la sua sosia: “Sono io la vera Orietta Berti!”. E allora la Berti ‘vera’: “Questa signora qui la conosco.. mi manda sempre dei fiori”, ha concluso divertita.