Un diamante è per sempre. Chissà se Britney Spears e Sam Asghari conoscono lo slogan del celebre spot della De Beers. Fatto sta che l’anello con diamante apparso sul profilo Instagram della popstar statunitense conferma la notizia che i fan attendono da un po’: Britney si sposa. È stato l’oramai quasi marito Sam ad anticipare l’ufficialità dell’annuncio della compagna con uno strano misunderstanding: sulle sue stories di Instagram era apparsa una foto di un anello di diamanti.

I fan sono andati giù di testa, lui ha chiesto a tutti di calmarsi e si è affrettato a spiegare che gli avevano hackerato il profilo, poi è capitolato in silenzio quando la Spears ha rilanciato la storia dell’anello sul suo profilo Instagram mostrandosi assieme a Sam e mettendo l’anello incriminato in primo piano. “Non ci posso credere”, ha scritto la 39enne da poco “libera” dalla tutela del padre Jamie durata 13 anni. E via con tanti frammenti in cui i due quasi sposi mostrano lo splendore del gioiello. Britney ha conosciuto Sam nel 2016 quando lo ha voluto nel video musicale Slumber Party.

Il primo appuntamento fu una cena a base di sushi, poi l’amore è scoccato definitivamente sempre con testimonianza definitiva sui social. Nel 2018 la celebre frase detta da lei: “Mi motiva più di chiunque altro”. Sam ha 27 anni, dodici meno di Britney, è originario di Teheran in Iran e gestisce una società di fitness dove da fustacchione quale è consiglia piani di allenamento e pasti da preparare.