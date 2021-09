Dal Bagaglino insieme, all’inizio degli anni Novanta, ad avversari alle prossime amministrative di Roma. Angela Melillo e Pippo Franco, dopo anni di palcoscenico romano del Salone Margherita, calcato insieme, hanno deciso di scendere in politica, ma, questa volta, per fazioni opposte. Lei, 54 anni, è uno dei nomi di una lista civica che sostiene il candidato pd al Campidoglio, Roberto Gualtieri. Pippo Franco, 81 anni, invece, scende in campo per Enrico Michetti, volto del centrodestra.

Tra i due ci si aspetterebbero parole di sostegno, nonostante la rivalità elettorale, in nome del passato. Ma, come riporta La Repubblica, non è proprio così. “Davvero ha detto che vuol fare l’assessore alla Cultura del Comune di Roma? Questa sì che è una battuta, mi sembra un po’ troppo no? A me viene quasi da sorridere…“, dice la Melillo lanciando la prima frecciatina. “Tornare sul palco del Salone Margherita per un faccia a faccia con la Melillo magari moderato da Pingitore? Ma per carità! – ribatte Pippo – A che servirebbe? E poi io Pier Francesco non lo sento da una vita, non sento più nessuno della compagnia, nessuno di loro mi ha telefonato dopo la notizia della candidatura. Un silenzio totale, più eloquente delle parole”. Insomma frecciatine, sulle quali Melillo mette subito un punto: “Ma sì, meglio ognuno per la sua strada…“. “Comunque io non ho mai detto di voler fare l’assessore alla Cultura, semmai farei il consulente di Sgarbi”, puntualizza ancora Pippo.

Qualcosa però dei vecchi tempi è ancora rimasto e così, alla fine dell’incontro, riporta Repubblica, un augurio reciproco è d’obbligo. “La mia anima è piena di luce e auguro ad Angela di essere felice”, conclude l’attore. “Rivolgo a Pippo un grosso in bocca al lupo”, ricambia l’ex ballerina, che però sulla vittoria è cauta, “meglio muoversi in punta di piedi”.