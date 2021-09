La cerimonia di commemorazioni dell’11 settembre si è aperta con un minuto di silenzio alle ore 8.46 americane, quando esattamente 20 anni fa il primo aereo si scagliò contro la Torre nord del World Trade Center. Davanti al presidente Joe Biden e alla First lady Jill Biden, ai predecessori Barack Obama e Bill Clinton, a membri del Congresso, dignitari e familiari delle vittime, a Ground Zero è iniziata poi la lettura dei nomi delle circa 3mila persone uccise dall’attentato alle Torri Gemelle. durante l’ingresso della bandiera e l’inno americano, i familiari delle vittime presenti hanno alzato le foto dei loro cari. Un secondo minuto di silenzio è stato osservato a New York per ricordare lo schianto del volo 175 nella Torre Sud.

La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha spiegato che il presidente Biden non terrà alcun discorso ufficiale alle cerimonie per l’anniversario dell’11 settembre. Ci sarà solo un videomessaggio, perché “il presidente ritiene che sia importante visitare ognuno dei tre siti per commemorare le vite perse”: New York, ma anche Washington e la Pennsylvania. “I sacrifici fatti in quel giorno – ha spiegato Psaki – hanno avuto conseguenze su milioni di persone in tutto il Paese, ma certamente su molte persone di quelle comunità“. Al Pennsylvania memorial è presente anche l’ex presidente George W. Bush, mentre l’unico inquilino della Casa Bianca che non partecipa a nessuna cerimonia ufficiale è Donald Trump: il tycoon visita Ground Zero, poi vola in Florida dove in serata sarà il commentatore di un incontro di boxe.