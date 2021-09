Lutto per Giulia Salemi. È morto lo zio Abdolhamid Tehrani, il fratello di sua madre Fariba. È stata proprio quest’ultima, salita alla ribalta dopo la sua recente partecipazione all’Isola dei Famosi, a dare la notizia sui social, pubblicando una foto del fratello che era rimasto a vivere in Iran, loro Paese d’origine. “È morto mio fratello Abdolhamid. Aveva fatto il vaccino due mesi fa ma ha preso lo stesso il Covid. Stamattina l’hanno trovato senza vita per arresto cardiaco“, ha spiegato su Instagram la madre di Giulia Salemi.

“Stanotte avevo sognato mia nonna, i miei genitori e mia sorella defunti. Il mio cuore è a pezzi, per favore fate una preghiera per l’anima di Abdolhamid”, ha quindi concluso. “La vita è ingiusta“, le ha fatto eco la figlia, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di fan e colleghi del mondo dello spettacolo che si sono uniti al loro dolore.