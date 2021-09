Jerome Boateng è stato condannato per lesioni corporali a danno della sua ex compagna. Il tribunale di Monaco di Baviera ha stabilito che l’ex calciatore della nazionale tedesca campione del Mondo 2014 deve pagare una multa da 1,8 milioni di euro, cioè da 30 mila euro al giorno per 60 giorni. Stando alla Dpa, la procura aveva chiesto per il calciatore una condanna a un anno e mezzo di detenzione e il pagamento di 1,5 milioni di multa ma i giudici lo hanno condannato solo al pagamento della pena pecuniaria perché hanno riconosciuto che, a sua volta, è stato “vittima della loro comune relazione tossica”.

Boateng è stato riconosciuto colpevole di aver aggredito la sua ex compagna, prendendola a botte, a pugni e a morsi sulla testa nel corso di una vacanza ai Caraibi nel luglio 2018. Non solo, dalle indagini è emerso anche che l’ha buttata sul pavimento e insultata. L’ex calciatore della Nazionale è stato condannato per lesioni e offese. Da parte sua, Jerome Boateng ha sempre respinto ogni accusa, sostenendo di non aver mai picchiato la donna, dichiarata dalla procuratrice “vittima di violenza domestica”.